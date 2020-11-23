Muzaffer Külcü’nün eşi ve çocukları karantinada

Muzaffer Külcü'nün eşi Hatice Külcü ve iki kızı evlerinde karantina altına alındı. Külcü'nün ise il dışında olmasından dolayı temaslı olmadığı öğrenildi.

Eski Başkan Külcü sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak eşi ve kızlarının durumunu anlattı. Külcü mesajında şu görüşlere yer verdi; “Sevgili Dostlar, akşam üzeri Çorum basınına yansıdığı üzere bütün dünyanın geçtiği yoldan biz de geçiyoruz. Eşim ve iki kızımın test sonuçları pozitif çıktı. Bir haftadır evde tedavi ve karantina süreçleri devam ediyor. Bir hafta tamamlandı. Hamdolsun anormal bir durum yaşamıyorlar. Bende ve diğer çocuklarımızda bir bulgu yok. Ben il dışında olduğum için temaslı da olmadım. Bu sebeple ben karantinada değilim. Sağlıkçı arkadaşlar takip ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Telefonlarına cevap veremediğim dostlarımıza çok teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum”

(Haber Merkezi)