Muzaffer Külcü’nün amcası vefat etti
Çorum eski Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü’nün amcası Sadi Külcü (70), son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Sadi Külcü, Cumartesi günü hayatını kaybetmişti.
Güncel 21.02.2021, 19:00
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Sadi Külcü’nün cenazesi Bayat Mahallesi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve İsmail Yağbat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Külcü ailesinin yakın akraba ve dostları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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