Muzaffer Külcü’nün amcası vefat etti

Sadi Külcü’nün cenazesi Bayat Mahallesi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve İsmail Yağbat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Külcü ailesinin yakın akraba ve dostları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)