Muzaffer Gündoğar’ın teşekkür mesajı

Gündoğar, Çorum’a dönüşünde yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Sevgili dostlarım, canım arkadaşlarım.

Sağlığıma kavuşmuş olarak Samsun'dan Çorum'a, evime döndüm.

Samsun Özel Medicana Hastanesi'nde bel ameliyatımı yaparak beni sağlığıma kavuşturan Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Enis Kuruoğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Ameliyat sonrası beni telefonla arayan; gönderdikleri iletiyle geçmiş olsun, sağlık, esenlik dileklerini ileten tüm dost, arkadaş, tanıdık, akraba ve komşularıma gönül dolusu selamlarımı iletiyorum.

Sizlerin ilgisi, sevgisi ve vefalı tavırlarıdır benim tez zamanda sağlığıma kavuşmam. İyi ki varsınız. İyi ki benim dostum ve arkadaşımsınız.

Ben de tümünüze sağlık, esenlik, mutluluk ve huzur dolu koronasız nice yıllar diliyor; sanatın evrensel güzelliğiyle hepinizi içtenlikle selamlıyor, saygılar sunuyorum.” (Haber Merkezi)

