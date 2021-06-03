Muzaffer Gündoğar’ın sağlık durumu iyi

ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından Muzaffer Gündoğar, önceki gün Samsun Özel Medicana Hastanesi’nde başarılı bir bel fıtığı ameliyatı geçirdi.

Beyin Cerrahı Doç.Dr. Enis Kuruoğlu tarafından ameliyat edilen eğitimci-yazar Muzaffer Gündoğar, taburcu edilerek Samsun’daki kızının evinde istirahat etmeye başladı.

ÇORUM HABER, Gündoğar’a geçmiş olsun der, şifa dileklerini sunar. (Haber Merkezi)

