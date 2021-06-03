Muzaffer Gündoğar’ın sağlık durumu iyi
Güncel 03.06.2021, 01:00
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ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından Muzaffer Gündoğar, önceki gün Samsun Özel Medicana Hastanesi’nde başarılı bir bel fıtığı ameliyatı geçirdi.
Beyin Cerrahı Doç.Dr. Enis Kuruoğlu tarafından ameliyat edilen eğitimci-yazar Muzaffer Gündoğar, taburcu edilerek Samsun’daki kızının evinde istirahat etmeye başladı.
ÇORUM HABER, Gündoğar’a geçmiş olsun der, şifa dileklerini sunar. (Haber Merkezi)
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