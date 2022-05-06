Muzaffer Gündoğar’ın kitabı Belediye tarafından bastırıldı
Eğitimci-yazar Muzaffer Gündoğar’ın, yıllar önce ÇORUM HABER’de seri halde yayınlanmış olan “Çorum Halkevi ve Çorumlu Dergisi” başlıklı çalışması, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bastırıldı.
Güncel 06.05.2022, 19:11
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Muzaffer Gündoğar, yazar arkadaşları Bahri Güven ve Selahattin Aydemir’le birlikte gazetemizi ziyaret ederek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın “Takdim” yazısının da yer aldığı 244 sayfalık yeni kitabını Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a armağan etti. (Selda FINDIK)
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