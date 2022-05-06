Muzaffer Gündoğar’ın kitabı Belediye tarafından bastırıldı

Muzaffer Gündoğar, yazar arkadaşları Bahri Güven ve Selahattin Aydemir’le birlikte gazetemizi ziyaret ederek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın “Takdim” yazısının da yer aldığı 244 sayfalık yeni kitabını Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a armağan etti. (Selda FINDIK)

