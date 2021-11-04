Muzaffer Gündoğar ağabeyini kaybetti
ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından ve YAZILIKAYA Yayın Kurulu üyelerinden, eğitimci-yazar Muzaffer Gündoğar’ın emekli öğretmen ağabeyi Süleyman Gündoğar (84), kalp yetmezliği nedeniyle bir aydan beri tedavi görmekte olduğu Ankara’daki bir özel hastanede bu sabaha karşı hayata veda etti.
Güncel 04.11.2021, 11:49
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Nebahat Gündoğar’ın eşi, Selma, Nesrin ve Ertuğrul Gündoğar’ın babaları, Canan Gündoğar’ın kayınpederi, Mehmet Gündoğar’ın kardeşi, Muzaffer Gündoğar ile merhum Eşref Gündoğar’ın ağabeyleri, Naile-Nurettin Duran’ın dünürleri olan Süleyman Gündoğar’ın cenazesi, bugün saat 14.30’da Özel Hastane’den alınarak Ulucami’ye getirilecek, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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