Muzaffer Gündoğar ağabeyini kaybetti

Nebahat Gündoğar’ın eşi, Selma, Nesrin ve Ertuğrul Gündoğar’ın babaları, Canan Gündoğar’ın kayınpederi, Mehmet Gündoğar’ın kardeşi, Muzaffer Gündoğar ile merhum Eşref Gündoğar’ın ağabeyleri, Naile-Nurettin Duran’ın dünürleri olan Süleyman Gündoğar’ın cenazesi, bugün saat 14.30’da Özel Hastane’den alınarak Ulucami’ye getirilecek, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.