Muzaffer Akın vefat etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem yöneticilerinden Ethem Erzurumlu’nun kayınbiraderi, Bağdat Erzurumlu’nun dayısı Muzaffer Akın (64) vefat etti.

KOAH rahatsızlığından dolayı 2 haftadır Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Muzaffer Akın, kurtarılamayarak hayata veda etti.

Merhumun cenazesi bugün saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Merkez Karasar Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

