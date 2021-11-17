“Mutu Fırat derhal görevden alınmalı”

Mutu Fırat’ın Oğuzlar’ın siyasi durumu dâhil ilçede görev yapan eğitim çalışanlarını, makamının tarafsızlığını zedelediğini, sahip olduğu konumu bir sendikanın ilçe temsilcisi ve bir partinin ilçe başkanı gibi hareket ederek açıkça kötüye kullandığını ve birçok Türk Eğitim Sen üyesini fişlediğini belirten Aydın, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Makamına, konumuna ihanet eden, eğitim çalışanlarını siyasal ve sendikal tasniflerde bulunarak fişleyen, fişlemeci müdür 1 yıl 21 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Tarafsızlığına gölge düşüren bu zat derhal görevden alınmalıdır.

Bu beyefendi, Türk Eğitim-Sen’e üye olan personel ve idarecilerin hemen hemen tamamını “güvenilmez, patavatsız, ölçüsüz, boş bırakmaya gelmez, pasif hareketsiz, süresi uzatılmamalı ve milliyetçi çizgisi vardır” gibi nitelendirirken Eğitim Bir-Sen’e üye olan personeli ise güvenilir olarak nitelendirmiş, daha da ileriye giderek, isimleri sendikaya bildirilmiş idareci olarak görevlendirilmeleri için liste yapmış, İnsanları yaptıkları iş ve sorumluluklarından ziyade dünya görüşlerine ve sendikal tercihlerine göre en büyük insan hakkı ihlaline neden olmuştu.

Türk Eğitim-Sen olarak yapılan bu işlemin; Türk Ceza Kanunu’nun “ayrımcılık” başlıklı 122. maddesinin ihlali olduğunu iddia ederek gerek İl İdare Kurulu’na gerekse de Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştuk.

Türk Eğitim-Sen olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı başından beri ifade ediyorduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma yapmış, yöneticilik görevinden alınmasına karar verilmişti. Fakat o dönemde birileri sahip çıkmış ve yöneticilik görevini üzerinden almamışlardı. Bakalım şimdi de sahip çıkabilecek misiniz?

Türk Eğitim-Sen olarak böylesine ahlaksız ve vicdansız tavırlara kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Netice itibariyle Mutu Fırat’ın adalet terazisi şaşmış, makamının tarafsızlığını zedelemiştir. Bu adamın hala o koltukta oturtulması kabul edilemez.” (Ömür SOYTEMİZ)

