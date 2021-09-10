“Mutlu ve huzurlu bir Çorum için çalışıyoruz”

Ziyarette Ulukavak Mahallesi’nin durumu, vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Mahallelere yapılan yatırımları daha artırmak için her daim muhtarlarla diyalog ve işbirliği içerisinde olduklarını belirten Ahlatcı, “Ulukavak mahallelerimizi ziyaret ederek çalışmalarımızı değerlendirdik, hemşehrilerimizle sohbet ettik. Bereketli bir gün geçirdik. Allah birliğimizi daim eylesin” dedi.

Muhtar Özdemir’den mahallenin durumu hakkında bilgi alan Ahlatcı, Garantievler Sokak, Dr. İlhan Gürel Caddesi ve Akpınar Caddesi’nde işyerleri bulunan esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Esnaf ziyareti sırasında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ahlatcı, onlarla ayaküstü sohbet ederek, AK Parti’ye olan teveccühten memnun olduklarını söyledi.

Gezmediğimiz mahalle, çalmadığımız kapı ve sıkmadığımız el kalmayacak” diyerek yola çıktıklarını belirten Ahlatcı, “Hemşehrilerimizi, gönül insanlarımızı, Ulukavak Mahallemizdeki kıymetli esnaf kardeşlerimizi güzel bir günde ziyaret edip, onlarla selamlaşarak, hasbihal ettik” şeklinde konuştu.

Bütün enerjilerini mutlu bir Çorum için harcadıklarına vurgu yapan Ahlatcı, “Biz bu bereketli şehrimizde, hep birlikte daha mutlu bir Çorum için hizmet ve gönül esaslı çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yoğun sevgi gösterileri arasında ziyarete devam ettiği sırada yemek yenen bir iş yerinde esnaf sofrasına misafir olan Ahlatcı, burada esnafla yemek yiyerek, onlarla sohbet etti.

“AK Parti teşkilatları olarak mahallelerimizi her fırsatta ziyaret ederek muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz” diyen Ahlatcı, “Muhtarlarımızla birlikte bölgemizin taleplerini ve ihtiyaçlarını birlikte yerinde tespit edip çözümler üretiyoruz. Muhtarlarımızla birlikte yol yürüyüp bütün mahallelerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Muhtar Özdemir'e, esnafa ve vatandaşlara kendisine gösterdikleri ilgi, nezaket ve ev sahipliği için teşekkür eden Ahlatcı, “Her zaman büyük bir sevgi ve muhabbetle dualarını esirgemeyen kıymetli hemşehrilerime, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

