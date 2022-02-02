Müteahhit Şükrü Sezer vefat etti

Gazeteci ve Türkiye İş Bankasından Emekli Duran Atak’ın dayısı, Tarım İl Müdürlüğü çalışanı İbrahim Karaarslan’ın kayınbabası ve Vakıfbank çalışanı İlhan İlkutlu’nun dedesi olan 4 kız çocuğu babası Şükrü Sezer yaşa bağlı olarak yaşadığı ani rahatsızlıktan dolayı vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazından sonra Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

