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Mütalaaya korona engeli

Dini nikâhla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren Polat Hatal (32), “kasten öldürme” suçundan ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada 3’üncü kez hâkim karşısına çıktı.

Güncel 27.10.2021, 16:04 27.10.2021, 16:07
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Duruşmada 3 tanığın dinlenip, savcının da esas hakkında mütalaasını vermesi beklenirken, bir tanık koronavirüse yakalandığı için duruşmaya katılamadı. Savcının, tanık ifadesi alınamadığı için mütalaasını önümüzdeki celse sunacağı öğrenildi.
Olay, 3 Ocak tarihinde Gülabibey Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Polat Hatal ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Polat Hatal, eşini boğdu. Olaydan sonra polisi arayan Polat Hatal, eşini boğduğunu itiraf ederek, evden çıktı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Aslıhan Dal’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslıhan Dal, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polat Hatal ise polise giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Polat Hatal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
“TANIKLAR BANA HEP İFTİRA ATTI”
Hatal hakkında Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Polat Hatal, tutuklu yargılandığı davada 3’üncü kez hâkim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya Hatal'ın yanı sıra taraf avukatları, Aslıhan Dal’ın yakınları da katıldı. Duruşmada 3 tanığın dinlenip, savcının da esas hakkında mütalaasını vermesi beklenirken, bir tanık koronavirüse yakalandığı için duruşmaya katılamadı. Savcının, tanık ifadesi alınamadığı için mütalaasını önümüzdeki celse sunacağı öğrenildi. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Hatal ise, “Bugüne kadar tanıklık yapanlar bana ayrı ayrı itamlar da bulundular. Bana hep iftira attılar. Tanıkların söyledikleri doğru değil” dedi.
Mahkeme heyeti, son tanığın da dinlenmesi için duruşmayı 10 Kasım’a erteledi. (Yusuf ÇINAR)
 

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