Mustafa Zengin, ATİK Karadeniz bölge koordinatörü

ATİK Bölge Başkanı Fahri Karayan, ATİK Bölge Koordinatörlüğü görevine Mustafa Zengin’in atandığını açıkladı. ATİK Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Konseyi Başkanı Aziz Şahin’in Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü görevine getirilen Mustafa Zengin’i kutlayarak kurumsal rozet ve plaketini gönderdiği bildirildi.

Yakın bir zamanda ATİK Bölge koordinatörlüğüne getirilen Mustafa Zengin, büyük baş hayvancılık ithalatı üzerine çalışmalarını devam ettirmekte iken Kuzey Gücü Şirketi’ne de ortak olmuştu.

İşadamı Mustafa Zengin, dünyanın her yerinde ticaret ve ekonomide söz sahibi olan konseyin içinde olmaktan onur duyduğunu, ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin ve ATİK’in dünyanın 78 ülkesinde ve ülkelerin kendi içinde 179 ATİK Başkanlığı ile hizmet verdiğini söyledi.

Zengin, ATİK’in Ticari Partneri olarak ta HAXSA Group Online Fuar B2B ikili iş görüşmeleri çerçevesinde 10 bin 300 firmanın sistemlerine kayıt olduğunu ve bu firmaların girişimcilere sektörleri seçerek büyük fırsatlar verdiğini ve Karadeniz Bölgesi iş insanlarına da aynı fırsatları sunmak istediklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

