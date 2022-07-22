Mustafa Yolyapar’ın ismi parkta yaşayacak

12 Ekim 2014 tarihinde 48 yaşında kaybettiğimiz ÇORUM HABER’in eski Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar’ın isminin verildiği parkta düzenlenen törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, basın mensupları ve yurttaşlar katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Aşgın, Mustafa Yolyapar’ın adının parka verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Medyanın demokrasilerde dördüncü kuvvet olduğunu kaydeden Aşgın, bu anlamda basının özgürce görevini yerine getirmesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Aşgın, “Gazeteci Mustafa Yolyapar Parkı”nın Basın Bayramı olarak bilinen 24 Temmuz’un arefesinde gerçekleştirilmesinin ise son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, gazetecilerin demokrasinin ve halkın sesi olduğunu belirterek, “Gazeteciler, halk adına yöneticilerden hesap sorar. Bu noktada kıymetli bir meslektir” dedi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ise parka Mustafa Yolyapar’ın isminin verilmesine ilişkin süreci anlattı.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da Mustafa Yolyapar’ın gazetecilik anlamında Çorum’da güzel işlerin altına imza attığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi kesildi.

Şubat 2022 Belediye Meclisi kararıyla Bahçelievler Mahallesi 5. Sokak üzerinde bulunan Beyaz Park’a 2014 yılında 48 yaşında iken hayatını kaybeden usta gazeteci Mustafa Yolyapar’ın ismi verilmişti.

(Taner ŞİMŞEK)

