Mustafa Yolyapar’ın ismi parkta yaşatılacak
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın kardeşi, ÇORUM HABER’in eski Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar’ın adı parkta yaşatılacak.
Güncel 01.02.2022, 18:51
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12 Ekim 2014 tarihinde 48 yaşında hayata veda eden Mustafa Yolyapar’ın ismi Bahçelievler Mahallesi 5. Sokak üzerinde bulunan “Beyaz Park”a verildi.
Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nin Şubat ayı oturumunda, Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin Mustafa Yolyapar’ın isminin Beyaz Park’a verilmesiyle ilgili talebi görüşüldü.
Meclis’e ek gündem maddesi olarak sunulan söz konusu dilekçenin okunmasının ardından Beyaz Park’ın adı “Gazeteci Mustafa Yolyapar Parkı” olarak değiştirildi. (Taner ŞİMŞEK)
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