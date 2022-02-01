Mustafa Yolyapar’ın ismi parkta yaşatılacak

12 Ekim 2014 tarihinde 48 yaşında hayata veda eden Mustafa Yolyapar’ın ismi Bahçelievler Mahallesi 5. Sokak üzerinde bulunan “Beyaz Park”a verildi.

Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nin Şubat ayı oturumunda, Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin Mustafa Yolyapar’ın isminin Beyaz Park’a verilmesiyle ilgili talebi görüşüldü.

Meclis’e ek gündem maddesi olarak sunulan söz konusu dilekçenin okunmasının ardından Beyaz Park’ın adı “Gazeteci Mustafa Yolyapar Parkı” olarak değiştirildi. (Taner ŞİMŞEK)

