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Mustafa Yolyapar’ın ardından duygu yüklü bir “özlem” mesajı

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Yolyapar’ı 12 Ekim 2014 tarihinde, 48 yaşında kaybetmiştik.

Mustafa Yolyapar’ın ardından duygu yüklü bir “özlem” mesajı

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Yolyapar’ı 12 Ekim 2014 tarihinde, 48 yaşında kaybetmiştik.

18 Temmuz 2019 Perşembe 01:10
Mustafa Yolyapar’ın ardından duygu yüklü bir “özlem” mesajı

Eşi Aynur Özenç Yolyapar, önceki gün sosyal medya hesabından, okuyanların içini titreten bir mesaj ve bir fotoğraf paylaştı.

Bu duygu yüklü mesajı, okurlarımıza aynen aktarıyoruz:

*

Gelmeyecek birini özlemek, içinden çıkılmaz bir duygudur.

Herhangi bir anda, bazen tanıdık bir koku aklınıza düşürüverir onu. Önce tebessüm edip iç çekersiniz, sonra tuzlu gözyaşlarının tadı eşliğinde burnunuz sızlamaya başlar. Gözlerinizin önünden arı uçuşu hızında onunla yaşadığınız anlar geçer ve telefon edip hiç olmazsa sesini duyma isteği dayanılmaz olur. Hatta eliniz telefona gider ve bir anda, telefonun öbür ucunda onun sesini bir daha, hiçbir zaman duyamayacağınızı bir kez daha hatırlarsınız.

İşte o an, yaşama sizi sıkı sıkı bağlayan ipleriniz, gözyaşlarınız eşliğinde kopar.

Hem güler, hem ağlarsınız.

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