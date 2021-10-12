Mustafa Yolyapar’ı özlemle andık

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar'ın kardeşi olan Mustafa Yolyapar, 12 Ekim 2014 tarihinde 48 yaşında hayata veda etmişti. Mustafa Yolyapar için Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından dün saat 13.30’da düzenlenen anmaya ÇORUM HABER Genel Müdürü ve Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar başta olmak üzere merhum Mustafa Yolyapar’ın ailesi, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, Av. Tugay Afat ve Av. Altuğ Afat, ÇORUM HABER çalışanları, sevenleri, basın mensupları ile arkadaşları katıldı.



Törende konuşan Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi ÇORUM HABER yazarı Fikrettin Çıplak ölülerin iyilik ve güzellikle anılması gerektiğini dile getirerek anmayanın anılmayacağını, unutanın unutulacağını, bu nedenle insanların hayırla anılmasının sevap olduğunu vurguladı.

Mustafa Yolyapar’ın büyük bir özveri ile mesleğini yerine getiren ve gençlere gazetecilik açısından örnek olmuş başarılı bir basın mensubu olduğunu vurgulayan Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da “Kardeşim kişiliğiyle de meslekte derin izler bırakmıştır. Allah hepimize vefatından sonra böyle güzel şekilde anılmayı nasip etsin. Mustafa gerçekten dürüst, namuslu, temiz ve insansever bir gazeteciydi. Çok erken yaşta kaybettik. Onun acısını halen yaşamaktayız. Allah rahmetini esirgemesin. Işıklar içinde yatsın” dedi.

Mehmet Yolyapar katılımcılara teşekkür ederken, Fikrettin Çıplak ve Zafer Çarşısı imam hatibi Hasan Şener’in Kur’an-ı Kerim okuması ve dua etmesi ile devam eden törende Mustafa Yolyapar’ın kabrine ailesi, meslektaşları ve sevenlerince karanfil bırakıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

