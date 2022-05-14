Mustafa Yıldırım’ı kaybettik
Çorum’un tanınmış simalarından Mustafa Yıldırım bugün saat 08.00’da genç yaşta yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek, hayatını kaybetti.
Güncel 14.05.2022, 10:51
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Eski Yorgancılar ve Döşemeciler Odası Başkanı merhum İsmet Yıldırım’ın oğlu, Murat ve Osman Yıldırım’ın ağabeyi olan Mustafa Yıldırım’ın cenazesi bugün Ulucami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.
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