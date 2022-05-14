Mustafa Yıldırım’ı kaybettik

Eski Yorgancılar ve Döşemeciler Odası Başkanı merhum İsmet Yıldırım’ın oğlu, Murat ve Osman Yıldırım’ın ağabeyi olan Mustafa Yıldırım’ın cenazesi bugün Ulucami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

