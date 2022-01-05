Mustafa Varank’a “Çorum” daveti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Çorum ziyaretinin programa alındığını, önümüzdeki günlerde ilimize geleceği belirtildi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusaf Ahlatcı ve beraberindeki Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Salih Çam Ankara’da düzenlenen yılın ilk AK Parti İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

İl Başkanları Toplantısı’nda yapımı devam eden ilçe yolları ile ilgili Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşerek taleplerini ileten İl Başkanı Ahlatcı, daha sonra ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü.

Yusuf Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Varank’ı Anadolu'nun sanayide de parlayan yıldızı olan Çorum’a davet ettiklerini belirterek, “Sayın Bakanımızın Çorum ziyareti programa alınmış olup, tarih bilgisi önümüzdeki günlerde tarafımıza iletilecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır” görüşüne yer verdi.



(Haber Merkezi)

