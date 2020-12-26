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Mustafa Üstek’i kaybettik 

Çorum’un tanınmış simalarından, Almanya’dan emekli Mustafa Üstek (71), üç gün önce emboli atması nedeniyle Samsun’da tedavi görmekte iken, dün gece saat 23.00’de hayatını kaybetti. 

Güncel 26.12.2020, 15:13 26.12.2020, 15:15
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Mustafa Üstek’i kaybettik 

Leyla Üstek’in eşi olan Mustafa Üstek’in cenazesi, bugün saat 12.00’de Ulumezar’da toprağa verildi. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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