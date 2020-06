MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -24

“HATIRA DE FTERİ”NİN DİĞER SAYFALARINDAN SEÇMELER

* Mahalle odalarından biraz bahsedeceğim.

Her mahallede bir kaç selamlık (erkeklerin toplandıkları oda, mahalle odası) bulunduğundan akşamdan sonra mahalle halkı bu odalara gelirler, günün mevzuu müzakere edilir ve her şahıs bildiğini ve işittiğini söyler ve geç vakte kadar oturulur sonra herkes evlerine giderler, ertesi gün işleriyle meşgul olurlardı.

Çorum gibi bir kasabada nihayet azami umumi olarak kahvehanelerin sayısı ona çıkmazdı. Sebebi ise on beş, on altı yaşındaki çocuklar katiyen kahveye giremezlerdi. İhtiyarlar odalara giderler. Bu suretle herkes vazifesini bilir ve yekdiğerine hürmette geri kalmazdı. Büyükler kendi vazifelerini bilirler, küçüklerin hal ve hatırını sorarlar, işlerinden bahs ederler. Küçükler ise büyüğüne karşı terbiye ve hürmetini muhafaza eder ve bu suretle müteselsil bir rabıta teşekkül ederdi.

bütün Çorum halkı hemen birbiriyle bayramlaşarak büyük bir samimiyet gösterirlerdi. Kurbanlar kesilir fukaraya yemekler tevzi edilir, zekat ve sadaka dağıtılır, her mahalle efradı o mahallenin fukarasına yardım eder, fakir de ihtiyaçtan kurtulurdu. Memleket eşrafının selamlıkları her gün ve her zaman açık durur, her gelen misafire sofra çıkar ve karınları doyurulur ve müreffehen yolcu edilirdi. Bundan başka müteaddit mahallerde medreseler ve zaviyeler vardı. Bu sebepten bir garip kimse gelse ve hiç de parası olmasa bu zikrettiğim yerlerde barınır ve günlerce misafir kalırdı. (Sayfa: 85)

* 1945 Şubat ayı on beşine kadar hava gayet iyi ve güneşli geçti. On beşinden sonra hava birden bire soğuk yapmaya başlamış ve fazlaca kar yağmıştır. Her gün mütemadiyen kar yağmış ve fırtına yapmıştır. Şiddetli kış olmaktadır.

* Bugün öğle üzeri oldukça şiddetli ve süratli hareket-i arz olmuştur.

2 Mart 1945. günlerden Cuma. Saat 1.40 (13.40)

* Bugün sabah hafif bir hareket-i arz olmuştur. 8 Mart 1945 Perşembe saat: 7.40

* El-yevm hava soğuk ve karlı geçmektedir. Memlekette odun buhranı göstermiştir.

Bir ton odun otuz beş liradır. Bir hafta kadar havanın fenalığından hasta yattım ve dışarı çıkamadım. 15 Mart 1945

* Fikret'in oğlu benim de torunum Gündüz'ün dünyaya geldiği tarih: 23-24 Haziran Perşembe akşamı ve Cuma gecesi, gece yarısı saat yarım.

uğurlu ve hayırlı etsin. Uzun ömür ve sıhhat afiyetler ihsan etsin. Amin. (sayfa: 777)

* Bir hekime sormuşlar: En iyi ilaç nedir?

- İlacın iyisi ilaca muhtaç olmamaktır.

Buna imkan var mı?

Elbette vardır. Doyuncaya kadar yememek, şişinceye kadar içmemek, ağlayıncaya kadar gülmemek, sabahı buluncaya kadar uyumamak ve oturmamaktır. (sayfa. 789)

" Bağ-ı dildâre varırsan eğer ey bâd-ı sabâ

Söyle mürurunda, dursun eylesün ahde vefa" (sayfa: 809)

.

Dün gece seyrimde batın yüzünde

Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi gördüm.

.

Elifi tâç başında nikâh yüzünde

Aslı iman nesli Ali'yi gördüm.

.

Geçti seccadeye oturdu kendi

İşaret eyledi Kara Abdal sundu

.

Cemali nurundan çerağ uyandı

Bize hak'tan gelen doluyu gördüm.

.

İçtim o doluyu tamam isterdim

Menzil gösterdiler geçtim oturdum

.

Mürşid eteğinden tutmuşum destim

Bilmem serhoş muyum içmişim mestim

.

Buraydı muradım erişti kasdim

Erenler virdinde dilimi gördüm.

.

Kalender Abdal'ım koymuşum seri

Erenler serveri gerçekler piri

.

Şükür kurban kestim gördüm dîdârı

Sultan Hacı Bektaş Veli'yi gördüm.