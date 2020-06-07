MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -23

Hiçbir mani olmadan gece yarısı Çakallı'ya salimen geldik. Ertesi sabah hareketle Havza'ya vasıl olduk. Havza'da dayım Fethi efendinin evine vardık. Çocukları Nazmiye, Raife ve Kavukçu oğlu Hayri efendi istikbal için gelmişler. Bir gün Havza'da hep birlikte kaldık. Havza eşrafından Bayram efendi davet etmiş. Mükellef sofra hazırlatmış yemeklerini yedik.

Bayram efendi hanedanlığı (misafire ikramı) ile şöhret bulmuş alicenap ve iyi bir zat idi. Bilahare vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin.

Havza'dan hareketle Merzifon'u geçtik. Alıcık'ta yattık. Ertesi gün seher vakti hareket ettik. Yedi seneyi geçen bir ayrılıkla hasret kaldığımız Çorum'a doğru yol alıyoruz.

İkindiye doğru Sıklık Boğazında ve Elicek Beli tepesinde Çorum'dan gelen karşılayıcılarla buluştuk. Hısım akraba araba ve atlarla gelmişler. Bunlarla görüştük, tanıştık.

Nihayet hasret çektiğimiz memleketi Sıklık Boğazını çıktıktan sonra gördük.

Evimize geldik. Peder valide ve diğer akrabalarla görüşüldü. Bu suretle Birinci Harb-i Umumi ile ilgili askerliğimiz de sona ermiş bulunuyordu. 1338 (1922)

Çorum'da üç beş gün durduktan sonra Askerlik Şubesine gittim. Kaydımı yaptırdım.

Esaretten gelenlere altı ay müsaade ediyorlarmış.

Milli Mücadelenin hararetli zamanlarıydı. Umumi taarruz hazırlıkları başlamış herkeste bir büyük heyecan var.

Bir ay kadar durduktan sonra peder düğün yapmaya karar verdi. O günlerde umumi taarruz başlamış olduğu için bu karar tehir edildi.

Ordularımız her tarafta muzaffer olup düşmanın ricat ettiği görülünce düğüne başlandı.

Düğün mükellef ve mutantan oldu. On beş gün devam etmiş, akşam sabah yemekler yedirilmiştir.

Bu suretle Tütek zade Hacı Faik efendi kerimesi Tevhide ile evlendik. Ve şimdiye kadar da mesut bir hayat geçirmekte devam etmekteyiz.

Cenabı Allah bütün Müslümanlara hüsn-i imtizaçlar (hayırlı geçimler) ve saadetler ihsan etsin. Amin.

(SÜRECEK)