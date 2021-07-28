Mustafa Toprak’ın babası vefat etti
Çorum eski Valisi Mustafa Toprak’ın babası Halilullah Toprak (90) geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 10 gün önce tedavi altına alınan 90 yaşındaki Halilullah Toprak, öncekigün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Erzincan Camii Kebir Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Piri Sami Hazretleri mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Toprak’ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan AK Parti Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, siyasi parti il başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.