Mustafa Taşdemir vefat etti

Çorum merkez Elköy Köyü’nden gelme, Recep Taşdemir, Bedriye Taşdemir’in kardeşi, İlhan ve Cevdet Taşdemir’in ağabeyi, Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Barış Taşdemir, müzisyen Bünyamin Taşdemir ve Melike Şahin Taşdemir’in babası, Murat, Mustafa, Mutlu ve Kadriye Taşdemir’in amcası, Çorum eski Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Selahattin Yalçın’ın dayısı ve AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Kadriye Ünal Taşdemir’in kayın babası Mustafa Taşdemir (73) tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Geçtiğimiz hafta 12 Nisan 2022 Salı günü akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan, beyin kanaması teşhisi konularak yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne acilen nakledilerek ameliyat edilen Mustafa Taşdemir bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Merhumun cenazesi yarın (19 Nisan 2022) öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

