Mustafa Tanrıtanır vefat etti
Çorum’un Osmancık İlçesi’nin tanınmış emekli eğitimcilerinden Mustafa Tanrıtanır hayatını kaybetti.
Güncel 04.04.2022, 17:01
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Osmancık Atatürk İlkokulu’nda 1967-1972 yıllarında öğretmenlik yapan ve bir çok çağdaş Atatürkçünün yetişmesine katkı sağlayan ve ilçenin tanınmış öğretmenlerinden olan Mustafa Tanrıtanır vefat etti.
İlçede iz bırakan öğretmenlerden olan Güldane Tanrıtanır'ın eşi, Ercan, Serpil ve Seçil Tanrıtanır'ın babaları olan Mustafa Tanrıtanır’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Osmamncık Büyük Camii’de kılınan namazın ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Mustafa ULUSOY)
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