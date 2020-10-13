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Mustafa Sinan hayatını kaybetti

Çorum’un tanınmış fırıncı esnafından Huzur Ekmek Fabrikası sahibi Ekrem, İbrahim Sinan ve Hacer Kıdış'ın babası Mustafa Sinan, bir süredir tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Güncel 13.10.2020, 19:49
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Mustafa Sinan hayatını kaybetti

Mustafa Sinan’ın cenazesi önceki gün saat 11.30’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alınarak Hıdırlık Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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