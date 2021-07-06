Mustafa Şimşek Koleji’nden  TSO ve ÇESOB ile protokol

Özel Mustafa Şimşek Koleji yöneticileri Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile ayrı ayrı indirim protokolü imzaladı.

Çorum TSO ile Özel Mustafa Şimşek Koleji arasında oda üyelerine yönelik yeni eğitim-öğretim dönemini kapsayan indirim protokolü TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Özel Mustafa Şimşek Koleji kurucusu Mustafa Şimşek arasında imzalandı.

Mustafa Şimşek daha sonra ise ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü ziyaret ederek esnaf sanatkara yönelik sunacakları indirimle ilgili protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında TSO ile ÇESOB üyelerinin çocuklarına bursluluk ve okula kabul sınavından kazandığı bursa ek olarak yüzde 10 indirim uygulanacağı, erken kayıt indirimi gibi dönemsel indirimlere ilaveten yüzde 10 indirim yapılacağı, ayrıca ödemelerde de 10 taksit imkanı sağlanacağı dile getirildi.

TSO Başkanı Başaranhıncal ile ÇESOB Başkanı Gür, oda üyelerinin çocuklarına bu imkanı sağlayan Özel Mustafa Şimşek Koleji kurucusu Mustafa Şimşek’e teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

