Mustafa Şimşek Koleji’nde Bursluluk Sınavı ilgi gördü

Çorum’da 25 yılın üzerindeki birikimiyle akademik, yabancı dil, sanat ve spor dallarındaki başarıları ile her kesimin takdirini kazanmaya devam eden Özel Mustafa Şimşek Koleji bursluluk ve kabul sınavı düzenledi. Haftasonu yapılan sınav iki oturum halinde gerçekleşirken sınava yüzlerce öğrenci katıldı.

Sınav öncesi okul idaresi tarafından öğrenci ve velileri kapıda karşılandı. Sınava 8.- 9.- 10. ve 11. sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler sınava gidecekleri salonlara geçerken, velilere de ikramlarda bulunuldu.

Samimi ve sıcak bir aile ortamında çocuklara sınav hizmeti verdiklerini belirten Özel Mustafa Şimşek Koleji Müdürü Mustafa Üzel, okullarına gösterilen ilgiden dolayı Çorum halkına teşekkür etti. Üzel, “Çocuklarımıza hiç sınav kaygısı yaşatmadan bilişsel yeteneklerini ortaya koymaları ve bunun karşılığında başarıyı ödüllendirme düşüncesiyle Çorum'daki tüm gençlere hizmet sunuyoruz. Sınavlarımız 2 oturum şeklinde gerçekleşirken, sınava yüzlerce öğrencimiz katıldı” dedi.

VELİLERDEN TEŞEKKÜR

Çocuklarını sınava getirmek için okula gelen veliler ise okul idarecilerinin ilgisinden memnun kaldı. Velilerle teker teker görüşen okul idarecileri onlara çeşitli ikramlarda da bulundu. Sıcak bir karşılama yaşadıklarını belirten veliler, okul idaresine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

Öte yandan bursluluk sınavında dereceye giren öğrencilerin yüzde 50 ile yüzde 100 arasında burslu olarak okutulacağı bildirildi.

(Volkan SINAYUÇ)