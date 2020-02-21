Mustafa Şimşek Koleji Bursluluk Sınavı yarın

Özel Mustafa Şimşek Koleji Müdürü Mustafa Üzel tarafından yapılan açıklamada, “Mustafa Şimşek Eğitim Kurumları olarak, “Atatürk'ün göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda, eğitim ve öğretimi çağdaş bir altyapıyla sentezleyerek evrensel standartlarda yürütmek ve ülkemizde örnek gösterilen kurumlar arasında yer almaktır” vizyonunda, öğrencilerimizin kişisel potansiyellerini ve yeteneklerini sonuna kadar geliştirmelerine olanak sağlayan bir eğitim ve öğretim ortamı sunarak her alanda yükselen yeni nesiller yetiştirmektir misyonunu benimsemiş Özel Mustafa Şimşek Koleji olarak %100’e varan burs imkanlarından ilimizin tüm öğrencilerinin yararlanabilmesi için yarın 8.-9.-10. ve 11. Sınıf öğrencilerine bursluluk sınavı yapacaktır. Tüm öğrencilerimizi bursluluk sınavımıza bekliyoruz” görüşüne yer verildi.

Okul Müdürü Uzel açıklamasının devamında ise “Okulumuz; gençlerin yaşam boyu başarılı olmalarına, kendilerini her alanda değerli hissetmelerine yönelik olarak uygulanan eğitim modelinin yanı sıra bilginin sevgiyle daha etkili bir şekilde kazanılabileceğini savunarak, kişisel ve fiziksel gelişimi birbirinden ayrı tutmuyor; duygusal zekanın geliştirilmesini önemsiyor ve özgüveni yüksek, dünyaya saygılı, sorumluluk sahibi, en önemlisi de “mutlu gençleri” hayata hazırlıyor” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)