Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi’ne “temiz” belgesi

Konu ile ilgili açıklama yapan Çorum Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi Kurucusu Eğitimci Mustafa Şimşek, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan denetimde okulumuz TSE onaylı "Okulum Temiz" belgesini almaya hak kazandı. Okulumuzun, yüz yüze eğitim öncesi fiziki ortamlarının temizliğini ve güvenirliğini belgelemek üzere istek ve azimle hazırlık yaparak başvuruda bulunduk. "Okulum Temiz" belgelendirme sürecinde, okulumuz personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)