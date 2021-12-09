Mustafa Sarıgül’den TSO, Borsa ve Baro ziyareti

Çorum’da ilk olarak basın mensupları ile biraraya gelerek ülke gündemini değerlendiren, daha sonra ise esnaf ziyaretlerinde bulunarak Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür’ü ziyaret ederek Çorum esnafının sorunlarını dinleyen TDP Genel Başkanı Sarıgül, ilimizde Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Ticaret Borsası ile Çorum Barosu’na da nezaket ziyaretinde bulundu.

Mustafa Sarıgül ve beraberindeki heyet TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile görüşerek hem ilimiz sanayisi ile ilgili bilgi aldı hem de sanayicinin sorunlarını birinci ağızdan dinleme imkanı buldu. TSO Başkanı Başaranhıncal ziyaret anısına Sarıgül’e bir plaket takdim ederken, nazik ziyareti içinde teşekkür etti.



Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar ile de biraraya gelen Sarıgül çeşitli konularda istişarede bulundu. Baro Başkanı Yaşar da Sarıgül ve beraberindeki heyete ziyareti için teşekkür etti.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile parti yöneticilerinin yer aldığı heyet ayrıca Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ile görüştü. Kaya ve Özkubat, Sarıgül’e yaptığı oldukları nazik ziyaretten dolayı teşekkür ederek, ilimizi ziyaretleri anısına hediye takdim etti.



(Volkan SINAYUÇ)

