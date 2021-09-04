Mustafa Sarıgül yarın Çorum’da 

TDP Çorum İl Kongresi’nin Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yarın saat 13.00’de yapılacağını anlatan İl Başkanı Engin Erenler, kongreye TDP Genel Başkan Yardımcıları, Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Ceylan, Gençlik Kolları Genel Başkanı Onurcan Yazıcı, Genel Sekreter Yardımcıları Çankırı, Tokat, Samsun, Ankara ve Kastamonu il başkanlarının da katılacağını dile getirdi.

Engin Erenler, kongrenin ardından ise TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve beraberindekilerin Gazi Caddesi esnafını da ziyaret edeceğini duyurdu.

(Aliye ÖNCEL)

