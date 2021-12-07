Mustafa Sarıgül yarın Çorum’da

TDP İl Başkanı Engin Erenler, Genel Başkan Sarıgül’ün TÜV-TÜRK Muayene İstasyonu önünde karşılanacağını ve basın mensupları ile bir araya geleceğini, Gazi Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunacağını, ÇESOB, TSO ve Ticaret Borsası’nı ziyaret edeceğini, Kadeş Meydanı’nda vatandaşlarla görüşmesinin ardından saat 17.30’da il binasını hizmete açacağını bildirdi.

(Haber Merkezi)

