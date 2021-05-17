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Mustafa Sarıgül Çorum’a geliyor
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 20 Mayıs 2021 günü Çorum'a geliyor.
Güncel 17.05.2021, 22:06
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Türkiye Değişim Partisi Çorum İl Başkanı Engin Erenler'in daveti üzerine Çorum'a gelecek olan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, hem Çorumlular hem de basın ile biraraya gelecek.
Mustafa Sarıgül’ün programının yarın açıklanması bekleniyor.
(Haber Merkezi)
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