Mustafa Sarıgül Çorum’a geliyor

Türkiye Değişim Partisi Çorum İl Başkanı Engin Erenler'in daveti üzerine Çorum'a gelecek olan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, hem Çorumlular hem de basın ile biraraya gelecek.

Mustafa Sarıgül’ün programının yarın açıklanması bekleniyor.

(Haber Merkezi)

