Mustafa Sarıgül bugün Çorum’da

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bugün Çorum’a geliyor.

TDP İl Başkanı Engin Erenler, Genel Başkan Sarıgül’ün programını şöyle açıkladı:

Sarıgül, TÜV-TÜRK Muayene İstasyonu önünde karşılanacak ve basın mensupları ile bir araya gelecek. Gazi Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunacak. ÇESOB, TSO ve Ticaret Borsası’nı ziyaret ettikten sonra, Kadeş Meydanı’nda vatandaşlarla görüşecek.

Sel Sokak’taki TDP il binasını ise saat 17.30’da hizmete açacak. (Haber Merkezi)

