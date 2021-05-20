Mustafa Sarıgül bugün Çorum’a geliyor
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün bugün Çorum'a geleceği belirtildi.
Güncel 20.05.2021, 00:08
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Türkiye Değişim Partisi Çorum İl Başkanlığı görevine geçtiğimiz günlerde getirilen Engin Erenler'in daveti üzerine Çorum'a gelecek olan TDP Genel Başkanı Sarıgül, hem Çorumlular hem de basın ile biraraya gelecek.
Mustafa Sarıgül’ün programının bugün belli olacağı öğrenildi.
(Haber Merkezi)
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