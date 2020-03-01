Mustafa Özcanbaz, Çorum tarihinin bir devrine ışık tutuyor

Eğitimci-yazar Mustafa Özcanbaz’ın “Körük” isimli romanı, Ankara Araştırma Yayınları’ndan çıktı.

Özcanbaz, 192 sayfalık yeni kitabı ile ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Hikayemiz, Osmanlı’nın son döneminde geçmektedir. Savaş ekonomisi sayesinde güçlü bir devletken, hasımlarının gelişmesine ayak uyduramayan Osmanlı Cihan Devleti, giderek zayıflamıştır. Gerilemenin farkına varılması ile yapılan düzenlemelerin askeri alanı merkeze alması yeterli olmamış, sürekli gerilemenin ekonomiye yüklediği ağır yük Osmanlı’nın gücünü sürekli eritmiştir. Halkının yarısından fazlasına yakını gayrimüslim olan koca Cihan Devleti batılı devletlerin sürekli müdahalelerine açık hale gelmiştir. Her geçen gün topraklarını kaybeden ve için için kaynatılan bir kazan gibidir Mülkü Osman. İyi niyetli kahramanı çoktur ancak güçleri yetmez. Ne kanları ile suladıkları büyük coğrafyada, Müslüman dindaşlarının sırt çevirmesine ne de kardeş bildikleri tebalarının ihanetlerine engel olamazlar. Dün Allah için kanlarıyla suladıkları fiziki ve psikolojik devlet sınırları küçülmesine rağmen günümüzde de Türk kanına susamışlığı artmaktadır.

1914-1935 yılları arasında ve özellikle Ermeni tehciri sürecinde Çorum’da Abbas Külahi Efendi, Bekir Hafız, Yakup Usta, Sargis Usta, Şükrü ve diğer kişilerin başından geçen hazin ve ibretlik olayların anlatıldığı romanımızın, gençlerimizin yaşadıkları topraklarda neler olduğunu öğrenmelerine ve güzel Çorum'un tanıtımına katkıda bulunacağına inanıyoruz.”

MUSTAFA ÖZCANBAZ

1970 Çorum doğumlu olan Mustafa Özcanbaz, Amasya Eğitim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Halen Albayrak İlkokulu’nda uzman sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor.

“Çağdaş Türk Düşünce Tarihinde Aydınlar Ocağının Yeri” konulu tez çalışması, 2014 yılında “Bir Sivil Siyaset Modeli Aydınlar Ocağı” ismiyle kitap olarak yayınlandı.

(Volkan SINAYUÇ)