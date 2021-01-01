Mustafa Özbek hayatını kaybetti

Merhum Kebapcı Zarif’in oğlu, Ali ve İsmail Özbek’in kardeşi olan Mustafa Özbek'in bugün sabaha karşı yakalandığı amansız hastalığa yenik düştüğü öğrenildi. Yaklaşık 5 ay önce de annesini kaybeden İsmail Özbek, kardeşinin vefatını sosyal medya hesabından duyurarak “Küçük Kardeşim Mustafa Özbek yakalandığı amansız hastalığa bu sabaha karşı yenik düşüp hayatını maalesef kaybetti. Beş ay önce vefat eden annemin acısını halâ yaşarken kardeşimi de kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kardeşime Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah” görüşüne yer verdi.

Mustafa Özbek’in cenazesi yarın (02 Ocak 2021 Cumartesi) günü saat 11.00’de Ulumezar’da kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)