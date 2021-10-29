Mustafa Ölçek’i kaybettik

Çorum’un tanınmış simalarından, emekli Tapu-Kadastro Müdürü Mehmet Mustafa Ölçek (73), beyne pıhtı atması sonucu dün kaldırıldığı Çorum Özel Hastanesi’nde, gece yarısı saat 02.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Emine Filiz Ölçek’in eşi, Figen Doğan Güngör ve Şebnem Kavsoğlu’nun babaları, yine Çorum’un tanınmış iş insanlarından Arif Küçükaltan’ın dayı oğlu ve ablasının eşi olan Mustafa Ölçek’in cenazesi, bugün Özel Hastane’den alınarak Ulucami’de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.