Mustafa Ölçek Ulumezar’da defnedildi

Çorum’un tanınmış simalarından, emekli Tapu-Kadastro Müdürü Mehmet Mustafa Ölçek (73), beyne pıhtı atması sonucu önceki gün kaldırıldığı Çorum Özel Hastanesi’nde, dün gece yarısı saat 02.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Emine Filiz Ölçek’in eşi, Figen Doğan Güngör ve Şebnem Kavsoğlu’nun babaları, yine Çorum’un tanınmış iş insanlarından Arif Küçükaltan’ın dayı oğlu ve ablasının eşi olan Mehmet Mustafa Ölçek’in cenazesi, Ulucami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

