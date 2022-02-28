Mustafa Oktay’ın heykel sergisi Alanya’da büyük beğeni kazandı
Çorumlu eğitimci-heykeltıraş Mustafa Oktay’ın, 22 Şubat’ta Alanya Kültür Merkezi’nde açılan ve 27 Şubat Pazar günü sona eren 3. Kişisel Heykel Sergisi, Alanyalı sanatseverlerin büyük ilgisini ve beğenisini topladı.
Güncel 28.02.2022, 19:19
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Çorum’un unutulmaz matbaacılarından Nizamettin Oktay’ın oğlu olan ve Alanya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi’nde görev yapan Mustafa Oktay’ın sergisi, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından açılmış, ÇORUM HABER’in köşe yazarı İsmail Haboğlu başta olmak üzere, Alanya’da yaşayan Çorumlular, sanatseverler, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri bu önemli gününde Oktay’ı yalnız bırakmamışlardı.
Mustafa Oktay’ın, metal kaynak, ahşap yontu, polyester döküm ve karışık teknikte 40 heykelinden oluşan sergi, açılıştan sonraki günlerde de çok sayıda ziyaretçi tarafından gezildi.
(Haber Merkezi)
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