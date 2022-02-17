Mustafa Oktay’ın heykel sergisi Alanya’da açılıyor
Alanya’da görev yapan resim öğretmeni, hemşehrimiz Mustafa Oktay’ın 3. Kişisel Heykel Sergisi, 22 Şubat 2022 Salı günü Saat 16.30’da Alanya Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.
Güncel 17.02.2022, 19:27
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Temmuz 2020’de kaybettiğimiz Çorum’un tanınmış matbaacılarından merhum Nizamettin Oktay’ın oğlu olan Mustafa Oktay, resim çalışmalarının yanısıra son yıllarda heykeltıraşlığa ağırlık vermiş bulunuyor.
(Haber Merkezi)
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