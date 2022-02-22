Mustafa Oktay’ın Alanya’daki 3. Kişisel Heykel Sergisi bugün

29 Temmuz 2020 tarihinde böbrek yetmezliği nedeniyle kaybettiğimiz Çorum’un tanınmış matbaacılarından merhum Nizamettin Oktay’ın oğlu olan Mustafa Oktay, son dönemde ürettiği birbirinden özel eserleri ile Alanya sanat aleminde de adından söz ettiriyor.

Turnaların dansı ile başlayan, demir balıklarla, yunusla devam eden çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini belirten Oktay, metal kaynak, ahşap yontu, polyester döküm ve karışık tekniklerle yapılmış 40 heykelinin, bugün Alanyalı sanatseverlerin görüşüne sunulacağını söyledi.

Mustafa Oktay, sergisi ile ilgili mesajında, “Rahmetli babam, ustam, Nizamettin Oktay’ın son dönemlerindeki en büyük isteğiydi. ‘Sergi aç, ürettiklerini görsün insanlar, paylaş’ derdi hep. Bu sergi sana ithaf edildi Nizam Ustam. Ruhun şad olsun” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

