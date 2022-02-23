Mustafa Oktay’ın Alanya’daki 3. kişisel heykel sergisi açıldı

29 Temmuz 2020 tarihinde böbrek yetmezliği nedeniyle kaybettiğimiz Çorum’un tanınmış matbaacılarından merhum Nizamettin Oktay’ın oğlu olan Mustafa Oktay’ın sergisinde birbirinden özel eserleri yer aldı.

Son dönemde yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Oktay, “Türkler Güzel Sanatlar Lisesi’ne Ağustos ayında tayin oldum. Alanya’ya yeni geldiğim için sergiye ‘Akdeniz’e Merhaba’ ismini koydum. 47 çalışmadan oluşan eserleri farklı tekniklerle yaptım. Heykellerin yapımında yakılmaya ayrılmış odunlar, hurda araçların metal parçaları gibi atık maddeler kullandım. Sergimiz 27 Şubat Pazar gününe kadar açık olacak. Tüm Alanya halkını sergimize bekliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

