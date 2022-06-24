Mustafa Oktay’dan Puduhepa heykelleri

Puduhepa, tarihin “Barış Kraliçesi” olarak öne çıkarken, Kadeş Barış Antlaşması aynı zamanda, “kadın-erkek eşitliğinin ilk tarihsel belgesi” nitelemesini hak ediyor. Hititler’in inançlara saygısını da eklediğimizde, bu toprakları, barışın, kadın-erkek eşitliğinin ve inançlara saygının anavatanı olarak tanımlamak, tarihsel gerçeklerle yüzde yüz bağdaşıyor.

Gazeteniz ÇORUM HABER, geçen yıl “2022 Puduhepa yılı olsun” şeklinde bir temennide bulunmuştu. T-ONE Derneği ile Çorum İş Kadınları Derneği’nin kapsamlı bir Puduhepa tanıtım kampanyasını başlatmaları sonucu bu temenni gerçeğe dönüştü. Ve bu başlangıcın, yeni projelerle ve etkinliklerle devamının getirilmesi gerekiyor.

Çorum’un tanınmış matbaacılarından, merhum Nizamettin Oktay’ın oğlu, Alanya’nın Türkler Güzel Sanatlar Lisesi görsel sanatlar öğretmeni, ressam-heykeltıraş Mustafa Oktay da, ÇORUM HABER’in yayınlarından gelişmeleri yakından takip etti ve Çorum’un tanıtımına katkıda bulunma heyecanıyla Puduhepa heykel çalışmalarını Çorumlu hemşehrileriyle paylaştı.

Puduhepa heykellerinin, ölü kalıp tekniğiyle yapılmış orijinal çalışmalar olduğunu belirten Oktay, bu konuda elinden gelen her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu söylüyor.



(Haber Merkezi)

