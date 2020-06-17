“Mustafa Necati’nin mirasına sahip çıkacağız”

Atatürk’ün mirasına ve manevi şahsiyetine yönelik saldırıların yanısıra Atatürk’ün yol arkadaşlarının isimlerinin de hedef haline geldiğini kaydeden Demirer, “Saldırılara en son örnek, Ankara’da Cumhuriyetin Başkenti’nin tam merkezinde yaşanmıştır. Kültür Bakanlığı, Mustafa Necati’nin kendi evine, tarihi bir esere verilen ismini kaldırarak; Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Nuri Pakdil’in adını vermiştir. Mustafa Necati’nin kendi evine, yani, mirasına Mustafa Necati’nin temsil ettiği değerlere düşman bir kişinin adının verilmesi; Cumhuriyete vurulan yıkıcı bir balyoz darbesidir” dedi.

Yaşanılan sorunların nedeninin Cumhuriyet’in kazanımlarına açılan savaş ve siyasi yıkım projeleri olduğunu belirten Demirer, açıklamasında şunları söyledi:

“Dünya tarihinde, bir devlet ve ulus yoktur ki kendi varlık nedenlerini ortadan kaldırarak yaşayabilsin. Millet ile laik ve demokratik Cumhuriyet için ittifak kurun. Yok edilen ve silinen Cumhuriyet’in kimliğidir, kazanımlarıdır. Sessiz kalmayın! Gelin! Atatürk’ün manevi liderliğinde, Cumhuriyetimize ve demokrasimize hep birlikte sahip çıkalım!” (Haber Merkezi)

