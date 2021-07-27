Mustafa Müftüoğlu’nun eşi koronavirüs kurbanı
Ar Elektrik firması ortaklarından Mustafa Müftüoğlu’nun eşi Hatice Nur Müftüoğlu (57), koronavirüs tedavisi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu sabah saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Güncel 27.07.2021, 10:55
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Ar Elektrik kurucusu merhum Osman Müftüoğlu’nun yengesi, Ayten Şahin ile merhum Mehmet Şahin’in kızları, Osman ve Harun Şahin’in ablaları, Halit ve Yasemen Müftüoğlu ile Merve Müftüoğlu Bedük’ün anneleri olan Hatice Nur Müftüoğlu’nun cenazesi, bugün saat 17.30’da Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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