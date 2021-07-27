Mustafa Müftüoğlu’nun eşi koronavirüs kurbanı 

Ar Elektrik kurucusu merhum Osman Müftüoğlu’nun yengesi, Ayten Şahin ile merhum Mehmet Şahin’in kızları, Osman ve Harun Şahin’in ablaları, Halit ve Yasemen Müftüoğlu ile Merve Müftüoğlu Bedük’ün anneleri olan Hatice Nur Müftüoğlu’nun cenazesi, bugün saat 17.30’da Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.