Mustafa Mavi’nin annesi Satı Mavi toprağa verildi

Sungurlu Arifegazili Köyü’nden gelme Fatih Mahallesi’nde oturan merhum Mevlüt Mavi’nin eşi Satı Mavi (90) yeni tip koronavirüs (Covit 19) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu önceki gün hayatını kaybetti.

Mustafa, Ahmet ve İbrahim Mavi’nin annesi, Nuri Caner ve Mustafa Özkul’un kayınvalidesi olan Satı Mavi saat 14.00’de Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)