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Mustafa Köse virüse yakalandı

Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Güncel 02.12.2020, 19:40
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Mustafa Köse virüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sağlığımızı tehdit etmeye devam ediyor. Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse de geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Köse, evde karantinada olduğunu ifade etti.

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