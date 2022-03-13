Mustafa Kısa vefat etti
Çorum Merkez Güvenli (Araphacı) Köyü’nden Mustafa Kısa hayatını kaybetti.
Güncel 13.03.2022, 18:24
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Musaoğulları Mermer Fabrikası sahiplerinden Elvan, Musa, Ali ve Servet Kısa’nın babaları, Umut ve Bulut Kısa’nın dedeleri olan Mustafa Kısa önceki gün vefat etti.
Merhumun cenazesi 12 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Güvenli Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Bülent USLU)
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