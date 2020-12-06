Son Dakika

Mustafa Kılıç toprağa verildi

Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nden, Av. Veli Kılıç’ın babası Mustafa Kılıç, rahatsızlığı sonucu vefat etti.

Güncel 06.12.2020, 18:55
114
Mustafa Kılıç toprağa verildi

Çorum merkezde ikamet eden, Belçika’dan emekli, Dilber Kılıç’ın eşi, Sultan, Gazi, Veli, Zeynep ve Hatice Kılıç’ın babaları olan Mustafa Kılıç’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesi önceki gün Kuşsaray Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 06 Aralık 2020
İmsak 06:12
Güneş 07:42
Öğle 12:36
İkindi 14:59
Akşam 17:20
Yatsı 18:45

Gelişmelerden Haberdar Olun

@