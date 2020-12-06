Mustafa Kılıç toprağa verildi

Çorum merkezde ikamet eden, Belçika’dan emekli, Dilber Kılıç’ın eşi, Sultan, Gazi, Veli, Zeynep ve Hatice Kılıç’ın babaları olan Mustafa Kılıç’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesi önceki gün Kuşsaray Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)